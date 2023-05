“Fischiateli prima i fuorigioco, altrimenti Igor potrebbe stirarsi e perdere due finali” le critiche di Italiano ai guardalinee. E Biraghi fa lo stesso

Nel corso della partita tra Torino e Fiorentina, l’allenatore viola, ma non solo, hanno rivolto critiche in special modo nei confronti dei guardalinee, rei di non aver alzato la bandierina anche davanti a situazioni molto chiare di fuorigioco.

“Fischiateli prima i fuorigioco, altrimenti Igor potrebbe stirarsi e perdere due finali” questo quanto detto ad esempio dall’allenatore viola, Vincenzo Italiano, nel corso del primo tempo. Ha rincarato la dose nel corso della ripresa anche il capitano viola (oggi in panchina) Cristiano Biraghi nel secondo tempo.

In generale l’arbitraggio ha lasciato a desiderare anche se questo punto verrà poi analizzato meglio nel corso della mattinata di domani.