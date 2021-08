Fisico statuario, velocità e non solo. Scopriamo Egharevba, il nuovo centravanti della Fiorentina…Primavera

La Fiorentina lo ha preso a parametro zero dopo lo svincolo dal Chievo Verona. Destiny Egharevba, attaccante classe 2003 nato a Verona, è il nuovo centravanti a disposizione della Primavera di mister Aquilani. Per lui 6 reti e 3 assist nella passata stagione in Primavera 2 in maglia gialloblu. Il ragazzo ha già debuttato anche con la maglia dell’Italia Under 18.

Prima punta, fisico statuario, Egharevba è dotato di grande velocità e potenza, ed è bravissimo ad attaccare la profondità. Molto esplosivo, la sua velocità è spesso fatale per i difensori. Il ragazzo veneto sa anche giocare come esterno d’attacco o seconda punta. Molto mobile, dialoga bene nello stretto ed ha un dribbling di tutto rispetto.

Su di lui si era mosso anche il Milan, ma è stata la Fiorentina a spuntarla. Il ragazzo è stato fortemente voluto da Angeloni e Barone, che hanno spinto forte sull’acceleratore per portarlo a Firenze. Egharevba va ad infoltire il reparto offensivo, aggiungendosi a Munteanu, Toci, Sene e Distefano.