Fissato un vertice di mercato tra Barcellona e Fiorentina per Pjanic. C’è il nodo ingaggio

La Fiorentina è al lavoro per regalare a Vincenzo Italiano un rinforzo di assoluto livello per il centrocampo. È Miralem Pjanic il nome al centro dei pensieri dei dirigenti viola e già nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importante.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, a mezzogiorno di quest’oggi si terrà un vertice di mercato tra il Barcellona – che vuole liberarsi del bosniaco – e la Fiorentina. Il club di Rocco Commisso non riesce a pagare l’intero ingaggio di Pjanic e vorrebbe contribuire per il 50%, mentre i blaugrana chiedono alla Viola di impegnarsi per 4,5 milioni di euro. L’ingaggio sarebbe la chiave per arrivare alla fumata bianca e permettere a Pjanic, che ha già aperto alla possibilità, di vestire la maglia della Fiorentina.