Fitto: “Evidente valutazione negativa sui progetti di Firenze e Venezia: non riguarderanno più interlocuzione con Commissione. Ma il Governo è al lavoro per…”

In merito allo stadio Artemio Franchi e alla sua esclusione dai fondi del Pnrr, è intervenuto oggi in Senato il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, che ha ulteriormente chiarito la questione: “Dalla Commissione Europea, è emersa un’evidente valutazione negativa sulla realizzazione dei progetti di Firenze e Venezia con un finanziamento del Governo nel quadro del Pnrr”.

E aggiunge: “Adesso, in queste ultime ore, il Governo è al lavoro per superare la grande difficoltà relativa ai Piani Integrati Urbani di Firenze e Venezia. Rimane evidente, tuttavia, che i due interventi non riguarderanno più l’interlocuzione con la Commissione“.