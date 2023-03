Fitto si schiera con Nardella e se l’Europa si tira indietro per il Franchi c’è anche un piano B

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra con un focus sulla questione Artemio Franchi, parlando di due possibili soluzioni per il restyling dell’impianto id Campo di Marte. Le autorità fiorentina e italiane avranno un mese di tempo per farsi ascoltare, spiegare, convincere la Commissione europea a ripensare il suo no al finanziamento di una parte del progetto del nuovo stadio con i fondi del Pnrr.

Al pressing del sindaco Dario Nardella, che ha riconfermato la richiesta di audizione per illustrare le ragioni dell’operazione e la sua coerenza con le regole e la filosofia del Recovery fund, si sono unite le parole di Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari Europei, che ha auspicato una «soluzione di confronto» annunciando la predisposizione di «risposte di chiarimento» allo scetticismo di Bruxelles.

A rischio sono i 55 milioni di finanziamento che arrivano dal ministero dell’Interno per i “piani urbani integrati” e che sono a tutti gli effetti fondi comunitari, a differenza dei 95 milioni inseriti nella tempistica del Pnrr, che sono italiani e su cui quindi la Commissione europea non ha voce in capitolo. Nel caso in cui l’UE si tirasse indietro, ci potrebbe essere un piano B, legato alla candidatura dell’Italia a Euro 2032: il finanziamento mancante potrebbe essere sostituito dalle risorse del fondo pubblico-privato su cui dovrebbe lavorare il comitato interministeriale che sarà istituito dal Dpcm che il governo sta preparando e che integrerà il dossier che la Figc deve consegnare all’Uefa entro il 12 aprile.

A ottobre arriverà la scelta della UEFA tra Italia e Turchia sul paese ospitante. Risolvere la questione Franchi entro quella data, potrebbe spingere l’Italia verso una candidatura più sicura.