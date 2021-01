Flachi: “Callejon può essere il vero acquisto di gennaio. Vorrei vederlo in campo insieme a Ribery”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ieri non contava il gioco ma solo il risultato, ed è arrivato. In vista anche del doppio impegno che ci aspetta, una vittoria può fare bene a tutto il gruppo. Abbiamo fatto un bel passo in avanti scavalcando cinque squadre. Dragowski? E’ un gran portiere, il numero 1 si vede nel momento del bisogno e lui fino ad ora c’è sempre stato. Non possiamo dire niente a questo ragazzo, grande acquisto.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Ha fatto un gol da attaccante puro con un bellissimo movimento. Callejon? Spero che con questo assist prenda un po’ di autostima per ricordarsi il giocatore che è. Mi auguro sia il vero acquisto di gennaio, perchè sappiamo quanto può essere importante con le sue qualità. Callejon e Ribery insieme? Sono giocatori che saltano l’uomo e nel calcio di oggi è fondamentale, è da tanto che spero di vederli insieme. Se loro stanno sugli esterni si possono divertire e fare esaltare le qualità di questa squadra, compreso Vlahovic che così sarebbe molto meno solo”.