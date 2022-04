Flachi: “Capisco le proteste dell’Empoli sul gol annullato. Mi piace che i tifosi aspettino Cabral senza criticare”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi per parlare del momento che sta vivendo la squadra viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina fa fatica sotto porta, ma è una squadra compatta e che sa gestire i ritmi delle partite che gioca. Le avversarie Roma e Lazio hanno di più i termini di nomi in rosa, ma hanno avuto alti e bassi in questa stagione”.

E ancora: “Bisogna avere pazienza con Cabral, ha bisogno di trovare continuità. Secondo il mio parere non è una prima punta classica, ma un giocatore che ama svariare su tutto il fronte offensivo. Mi piace che i tifosi lo stiano aspettando senza criticare. Il gol annullato all’Empoli? Capisco le proteste dei calciatori azzurri, mi sarei arrabbiato anche io. Non hanno protestato nemmeno i calciatori viola”.