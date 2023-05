Flachi: “Ci sta che la Fiorentina si sia risparmiata a livello fisico per partite così: non capita tutti gli anni. Ranieri? Italiano bravissimo a gestire situazioni del genere, non è una novità”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando la sfida di domani contro il Basilea: “Normale che un calciatore si risparmi per le partite più importanti a livello fisico. Non capita tuti gli anni di poter arrivare con due finali in tasca, il resto passa tutto in secondo piano. Anche se non dovrebbe, però è francamente normale. Situazioni del genere possono capitare”.

Su Cabral: “Ci si aspetta il gol da lui, perché sta dando la forza anche ai suoi compagni di squadra e dà garanzie. Sicuramente è il giocatore che, in questo momento, è il giocatore che sente di più la porta e che segna maggiormente”.

Su Ranieri: “Non ci possono essere troppe sorprese con Italiano, dato che ha sempre fatto turnover. Il mister è sempre stato bravo a gestire situazioni di questo tipo, non è una novità. Magari il ragazzo è quello che ha giocato meno, ma ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa”.