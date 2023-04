Flachi: “I tanti impegni, l’Europa, i viaggi e poi i nuovi acquisti: questi i fattori che hanno portato alle problematiche iniziali della Fiorentina. Cabral? Si sta meritando la vetrina”

Francesco Flachi, doppio ex di Fiorentina-Sampdoria, ha raccontato al Brivido Sportivo la sfida di domani, soffermandosi anche su alcuni singoli della rosa di Italiano, come Arthur Cabral e Josip Brekalo:

“Dopo una prima parte di stagione con qualche difficoltà di troppo, adesso vedo un periodo felice. La squadra è compatta, quadrata e tornata a giocare con qualità, come ci aveva fatto vedere l’anno scorso. Tanti impegni, l’Europa, i viaggi e poi i nuovi innesti. Il mix di questi fattori ha sicuramente inciso nelle problematiche iniziali. Senza dimenticare che lo stesso allenatore era la prima volta che si trovava a lavorare su tre fronti però mi pare ne siano usciti tutti alla grande”.

Poi su Cabral: “In questa seconda parte di stagione ha dato la svolta a sé stesso e alla squadra. Sta giocando bene e fa giocare bene la squadra. L’attaccante brasiliano penso che sarà il 9 titolare della Fiorentina del futuro. Oltre a fare gol è uno che si fa trovare sempre pronto. Cinico, fa gol da tapin e anche quelli belli. Si sta meritando la vetrina. I tifosi si aspettavano che venisse fuori prima, ma meglio tardi che mai.”.

Infine su Brekalo: “Come succede spesso per i nuovi acquisti, va aspettato ma ha già fatto intravedere le sue qualità. Può dare un contributo importante in questo finale di stagione”.