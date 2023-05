Flachi: “Il Basilea a Firenze mi ha impressionato, ma sono fiducioso. Le difficoltà in attacco per la Fiorentina non sono un caso”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a poche ore dalla partita di Conference League contro il Basilea, valida per la semifinale di ritorno. Queste le sue parole: “Sono fiducioso, ma il Basilea non ha fatto male a Firenze. Personalmente non me lo aspettavo. E’ il gioco di Italiano a portare tanti giocatori in avanti, ma a volte a livello di gestione si può fare meglio. In Svizzera devi fare te la partita e vedere l’attacco del Basilea mi ha impressionato, soprattutto sulla fascia sinistra.

Non mi preoccupo del gioco della Fiorentina, mi preoccupa l’aspetto mentale della squadra di Italiano. Bisogna stare attenti alle ripartenze. Le difficoltà in attacco? Non sono un caso. Non si può sperare che Cabral segni di continuo. Gli altri un pochino si sono persi. L’apporoccio sarà importante, ma servirà un gol per rimettere tutto in pari. Sarà importante non andare all’arrembaggio completo. Castrovilli? Credo possa tornare utile nel secondo tempo a partita in corso”.