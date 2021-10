Flachi: “Il Napoli non deve sottovalutare la Fiorentina. Le squadre di Spalletti e di Italiano sono quelle che finora hanno espresso il miglior calcio”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato così sulle frequenze di 1 Station Radio: “Italiano ha rigenerato la Fiorentina. È stato bravo a lavorare sulla testa dei calciatori, recuperando ragazzi per i quali sono stati spesi soldi importanti e che non sono riusciti ad incidere, come Duncan, Saponara e Benassi. L’allenatore viola sta schierando tutti nei ruoli giusti, e in questo modo sta ottenendo risultati importanti. È la sorpresa del campionato, e si sono guadagnati sul campo questo appellativo. Un plauso va fatto anche alla società, che ha imparato dagli errori, capito la situazione e, successivamente, dato un’identità a questo club”.

Poi sul Napoli, prossimo avversario dei viola, Flachi ha aggiunto: “Il Napoli ha sprecato più energie mentali che fisiche contro lo Spartak in vista del match contro la Fiorentina, ma per vincere si può giocare anche diversamente. L’Udinese, ad esempio, ha messo in difficoltà una Fiorentina stanca domenica scorsa, ma Vlahovic e gli altri sono riusciti a trovare nuove soluzioni ed hanno ottenuto i tre punti. Comunque, la squadra di Spalletti e di Italiano sono quelle che hanno espresso il miglior calcio. Mi auguro sia una bella partita, ma occhio a non sottovalutare la Viola perché può far male”.