Flachi: “La Fiorentina non sa cosa fare, per questo tira così tanto. Gonzalez e Jovic non aggiungono niente, Kouamé…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola: “In vista di domani, giocare in Europa è già uno stimolo di per sé. Mi aspetto che si prendano la scena i giocatori che hanno avuto meno opportunità. Da evitare categoricamente la sconfitta: meglio non gettare ulteriore benzina sul fuoco, in vista di Verona”.

Sull’attacco viola: “Mi aspetto molto di più da giocatori come Gonzalez e Jovic, che invece non aggiungono nulla al reparto. Quando tiri verso la porta così spesso, significa che non sai bene cosa fare: la decisione manca terribilmente alla squadra. Sicuramente, cambiare formazioni così frequentemente non aiuto. Sta un po’ ai singoli trovare giocate che rompano gli schemi e che incidano: può farlo uno come Kouamé“.