Flachi: “La Fiorentina vuole giocare come lo scorso anno correndo la metà. Italiano deve cambiare qualcosa”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento al Pentasport di Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il partioclare momento vissuto dagli attaccanti di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“Dispiace molto che dopo la cessione Vlahovic la Fiorentina non sia riuscita a trovare un attaccante adatto al gioco di Vincenzo Italiano. Qui si continua ad insistere su un’alternanza di tre giocatori che, in alcuni casi può rivelarsi utile, costringe la squadra a cambiare sempre il suo stile di gioco. Certe volte serve insistere. Giocare con il falso nove? Costringerebbe a cambiare ancora molto di più e soprattutto per giocare in un certo modo servono le qualità: sia da parte degli esterni che da parte dei centrocampisti. Secondo me servirebbe un giocatore alla Cabral, un attaccante grosso in area di rigore che possa permettere di creare occasione anche dagli esterni: e sappiamo molto bene quanto insista la Fiorentina sulle fasce. E’ vero che le punte della Fiorentina non fanno gol, ma a mio avviso ci sono anche i centrocampisti che non rischiano mai il passaggio in verticale. Ogni tanto ci prova Nico Gonzalez, ma è troppo poco per essere pericolosi: i centrocampisti giocano sempre orizzontalmente, è ovvio che poi quando vai al cross non crei insidie agli avversari”.

Ha poi concluso: “La Fiorentina rispetto all’anno scorso gioca ad un ritmo diverso: per giocare in quel modo devi avere ritmi alti, non come quelli messi in campo ultimamente. Oltretutto il tecnico credo che dovrebbe cambiare anche qualcosa a livello di disposizione in campo perché porta troppi giocatori in avanti. Se giochi a ritmi alti hai la possibilità di recuperare i palloni, ma in caso contrario prendi le imbucate in contropiede. E quest’anno accade quasi ogni domenica”