Flachi: “La gara di ieri non è stata bella da vedere, la Fiorentina ha gestito il risultato dell’andata. Ikoné? Gli manca ancora esperienza”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Falchi, ha parlato a Radio Bruno del successo della squadra di mister Italiano nel giorno dopo la conquista della finale di Coppa Italia:

“La gara di ieri non è stata bellissima da vedere, anche perché la Fiorentina ha gestito il risultato dell’andata. Nel calcio non ci si deve mai risparmiare, anche se in campionato non è facile riagganciare l’Europa. Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia ora la cosa più importante è pensare al Basilea e a raggiungere la finale di Conference League“.

Infine su Ikoné: “A me non dispiace, anche se sotto porta deve acquisire freddezza ed esperienza. La squadra sulle fasce ha parecchia qualità”.