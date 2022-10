Flachi: “La mancanza di gol in campionato sta condizionando i giocatori viola. Contro il Lecce serve l’approccio iniziale visto contro la Lazio”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per esprimere la sua opinione sulla gara tra Lecce e i viola che andranno in campo tra poco più di un’ora: “Stasera la Fiorentina deve vincere. La mancanza di gol condiziona mentalmente i giocatori, e questo lo si nota. L’approccio contro il Lecce deve essere come quelle delle visto ultime due gare, perché anche con la Lazio erano partiti bene. la squadra deve essere brava a gestire il vantaggio in caso di gol. C’è tempo per recuperare se si verificano problematiche”.

E sui possibili ruoli in campo per stasera afferma: “Se Duncan può fare il regista? Dalle difficoltà può nascere qualcosa di positivo. Non so però se è il suo ruolo. Lì è meglio Mandragora”.