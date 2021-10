Flachi: “Motivatissimo per questa nuova avventura in eccellenza a 46 anni”

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina a più riprese tra la fine degli anni ’80 e degli anni ’90, ha parlato a Radio Bruno della nuova esperienza in eccellenza, al Signa, che lo aspetta: “Ho preso questa esperienza dell’eccellenza molto seriamente, rimettendomi in discussione a 46 anni; se lo faccio è grazie alla forza e all’appagamento che mi danno i compagni, e sono convinto, sia nel caso in cui io giochi sia che non giochi, di poter contribuire con la mia esperienza. Non so cosa succederà in futuro ma adesso sono davvero molto motivato per questa nuova avventura!”.