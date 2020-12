Flachi: “Per come si era messa è come una vittoria. Non c’è tranquillità. Vlahovic si è dannato l’anima e…”

L’ex calciatore della Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno sulla partita di ieri sera: “Per come si era messa è come una vittoria. Si poteva fare qualcosa di più, il Genoa era venuto a prendere il punticino, ma noi facciamo fatica, anche solo a saltare l’uomo e andare a fare gol. Questi risultati, a volte, dimostrano che ci hanno creduto. Dragowski è stato determinante, salvando il 2-0, manca Castrovilli, manca Ribery. E’ impaurita. Ieri Prandelli ha dato un segnale togliendo sia Ribery che Callejon dando fiducia ad altri. Vlahovic ha qualche difficoltà sotto porta ma si è dannato l’anima”.

E ancora: “Non sono tranquilli, i giocatori come Ribery e Callejon non riescono ad incidere e quindi fanno fatica. Però non si può dire che la Fiorentina non abbia fatto qualcosa.