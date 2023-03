Flachi: “Sabiri è svogliato, se a Firenze si comporta così dovrà cominciare a correre per il Viale dei Mille”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “E’ vero che il gol per un attaccante è importante, ma penso che Italiano abbia apprezzato enormemente quello che ha fatto Cabral contro il Milan pur senza segnare. Mi sembra che il problema dei centravanti si stia pian piano risolvendo, e poi una vittoria come quella di sabato porta tanto entusiasmo. Ora sta solo alla Fiorentina continuare così, senza fare programmi”.

E poi sul caso Sabiri ha aggiunto: “E’ stato fischiato perché i tifosi hanno visto in lui un atteggiamento menefreghista e disinteressato nei confronti delle sorti della squadra. Personalmente già dalla scorsa settimana lo vedo svogliato, col Bologna ci ha messo cinque minuti a togliersi il giaccone per entrare e poi ha anche sbagliato un rigore decisivo. Il ragazzo ha delle qualità, ma se a Firenze si comporta come ha fatto a Genova dovrà cominciare a correre sul Viale dei Mille”.