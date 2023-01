Flachi: “Spero che Brekalo sia funzionale al gioco di Italiano. Deve sopperire alle lacune di Jovic e Cabral”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Mi auguro che Brekalo possa essere funzionale agli schemi di Italiano. Sarebbe utile se colmasse in parte le lacune degli attaccanti, segnando quei gol che non stanno arrivando da Jovic e Cabral. Quanto a Sirigu, è vero che è un portiere e i problemi sono altri però è un ragazzo che può dare tanto anche a livello di spogliatoio”.

E poi sulla Lazio ha aggiunto: “Da centrocampo in sù ha una tecnico devastante, ma non mi aspetto un atteggiamento diverso da parte della Fiorentina. Certo, magari la difesa viola dovrà stare un po’ più attenta perché i biancocelesti sono bravissimi a sfruttare gli spazi. Primavera? Se ogni anno arriva una coppa vuol dire che qualcosa di buono c’è. Oggi non è facile buttare un giovane nella mischia, questi ragazzi devono essere mandati a giocare e poi tornare pronti per la prima squadra”.