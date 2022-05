Flachi: “Spero che quella su Torreira sia solo una strategie per abbassare i costi. Mi piacciono molto Udogie e Arnautovic”

“Su Odriozola la situazione è più complicata, se il Real lo giudica all’altezza è giusto che se lo tenga. Dispiace perché è un ragazzo eccezionale ed è stato apprezzato da tutti, ha fatto molto bene. Spero invece che su Torreira sia una tattica per abbassare qualcosa tra riscatto e contratto ma che alla fine si cerchi di risolvere la situazione”. L’ha detto l’ex attaccante viola Francesco Flachi a Radio Bruno.

“Le aspettative su Cabral erano tante, ha fatto 2 reti in 6 mesi, fa ancora fatica a inserirsi nei moduli. Per le cifre di cui si parla ha fatto un po’ poco. Poi questi mesi sono serviti a lui e Ikoné per adattarsi, ci auguriamo che alla ripartenza siano pronti sennò servono giocatori. Della Serie A di oggi mi piacciono molto Udogie e Arnautovic“.