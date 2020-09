Flachi: “Vlahovic in prestito? Farebbe bene per la sua crescita, gli mancano i movimenti della prima punta. Castrovilli spero vesta la dieci”

L’ex giocatore della Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno parlando della Fiorentina: “Speriamo che Amrabat dia geometrie alla squadra, anche se è più un centrocampista esterno. Mi auguro anche che la Fiorentina cambi modulo perché deve diventare più pericolosa in avanti”.

E Su Castrovilli: “Spero che vesta la maglia numero dieci, potrebbe diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Se venisse schierato più avanti, diventerebbe più pericoloso”.

E sul mercato di Vlahovic: “Dipende se arriverà o meno un grande attaccante. Se l’interesse del Verona fosse vero, farebbe bene ad andarci in prestito per crescere in esperienza, gli mancano i movimenti della prima punta.