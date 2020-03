Florenzi, ansia da coronavirus. Un 2020 da incubo

Il nome di Alessandro Florenzi ritorna in auge in chiave Fiorentina. Ma al di là delle cronache di mercato c’è da sottolineare come questo 2020 sia cominciato in maniera ampiamente negativa per lui. E di mezzo ci sono sempre le malattie. Poche settimane dopo lo sbarco a Valencia si è dovuto fermare a causa della varicella. Adesso invece c’è il coronavirus a tenere banco: cinque tesserati della sua squadra sono risultati positivi e Florenzi si è dovuto fare il tampone, prima di finire in isolamento.

In sostanza, da quando ha lasciato la Roma fino a che non è stato sospeso il campionato spagnolo, Florenzi ha giocato solo 196 minuti nella Liga. Pochi, davvero molto pochi per uno che cercava spazio e voleva conquistarsi un posto all’Europeo (che forse verrà rinviato).