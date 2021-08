Florenzi: “Ho scelto il Milan per la voglia che ha avuto nei miei confronti. I rossoneri mi hanno cercato più di ogni altra squadra”

Più volte accostato alla Fiorentina sia negli anni scorsi che in questo mercato, Alessandro Florenzi ha parlato ai canali ufficiali del Milan, sua nuova squadra: “Ho scelto di venire qui soprattutto per la voglia che il Milan ha avuto nei miei confronti. Mi ha cercato più di ogni altra squadra, anche di formazioni estere. E’ una soluzione che ho voluto affrontare con tanta voglia e determinazione. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni”.