Floro Flores: “In attacco non servono alternative, Milik sarebbe un buonissimo innesto per la Fiorentina”

A Lady Radio ha parlato l’ex attaccante Antonio Floro Flores, parlando della stagione della Fiorentina, dell’operato di Italiano e di alcuni giocatori viola. Queste le sue parole: “Italiano quest’anno ha fatto un grandissimo lavoro, se si considera che per la prima volta ha giocato tre competizioni ed è in Serie A da solo tre anni. Penso che farà una grande carriera, è giovane ma molto professionale. Sinceramente penso che abbia avuto ed abbia grandi offerte. Se è rimasto a Firenze vuol dire che la società gli abbia dato delle garanzie”

E sugli attaccanti: “Ho letto dell’interessamento per Milik, per me sarebbe un innesto importante. Jovic e Cabral danno comunque garanzie ai viola., nonostante un attaccante da 20 ovviamente aiuterebbe. Non servono altre alternative. Se arriva il polacco possono partire sia Jovic che Cabral, andando a prendere un giocatore che possa essere una sua alternativa. Altrimenti mi tengo loro due”