Focolaio Covid all’interno della Fiorentina: Tre positivi, ma potrebbe non essere finita qui

A pochi giorni dalla delicata partita che la Fiorentina dovrà giocare contro il Genoa, emergono notizie non propriamente positive per il gruppo viola. Ci sarebbe un focolaio Covid all’interno del gruppo (utilizziamo il condizionale in attesa dell’ufficializzazione da parte del club), con almeno tre positività che sarebbero state riscontrate.

Niente nomi, non li facciamo per rispetto della privacy, ma di questi tre, due sarebbero giocatori e uno un membro dello staff tecnico.

Il problema ulteriore però è che potrebbe non essere finita qui, nel senso che le notizie che trapelano sono ancora frammentarie e quindi ai tre potrebbero aggiungersi anche altri con la conseguenza, nell’ipotesi più estrema, che possa anche essere chiesto il rinvio della gara contro il Genoa. Una situazione che dovrà essere monitorata con il passare delle ore.