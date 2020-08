Fofana a sorpresa: “Avevo delle richieste ma la mia scelta è il Lens”

Sono tante le squadre ad aver messo gli occhi sul centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana. Tra queste anche la Fiorentina. Ma il giocatore ha altri obiettivi per la mente e li spiega chiaramente parlando con L’Equipe: “Sono molto interessato alla proposta del Lens. Ho avuto l’opportunità di discutere con i leader, con alcuni giocatori che conoscevo a Bastia come Leca e Cahuzac. E mi hanno convinto subito. La mia scelta è stata fatta rapidamente. Ci sono state alcune richieste per me. Mi sono posto le domande giuste sui miei desideri. In particolare quello del ritorno in Francia. E mi hanno convinto. Spero che i due club (Lens e Udinese ndr) trovino un accordo. Ma oggi la mia scelta è fatta: ed è il Lens“.

