Folli: “Si torni al vecchio progetto del Franchi permettendo a Commisso di abbattere le curve. Oppure gli si faccia fare uno stadio nuovo a Campi Bisenzio”

La vicenda riguardante il rifacimento dello stadio Artemio Franchi continua a far discutere molto a livello politico. Sulla casa della Fiorentina, registriamo anche l’intervento del segretario del PSI metropolitano, Maurizio Folli, il quale ha sottolineato che “usare soldi europei del Pnrr per ristrutturare lo stadio è un grosso errore, queste risorse possono essere impegnate in altro modo ed in altri interventi”.

Folli ha poi aggiunto: “Il problema va risolto nel rispetto della città, della Fiorentina e dei tifosi: o tornare al vecchio progetto del Franchi permettendo a Commisso di abbattere le curve, oppure di fare a Campi uno stadio nuovo”.