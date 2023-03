Follia Benalouane: Colpisce con un pugno un tifoso avversario

Vi ricordate di Yohan Benalouane? Venne a Firenze per completare la retroguardia della Fiorentina nell’inverno 2016, ma alla fine non giocò nemmeno un minuto a causa di un infortunio che gli impedì di essere minimamente utile alla causa, per la somma gioia del tecnico Paulo Sousa (da lì cominciò ad incrinarsi il suo rapporto con i viola).

Ebbene, ora il centrale franco-tunisino non sarà famoso solo per quello d’ora in avanti, ma anche per il fatto di aver colpito con un pugno un tifoso avversario. Una follia vera e propria accaduta nel dopo gara di Piacenza-Novara (squadra quest’ultima dove gioca attualmente).

Il giocatore si trovava fuori dallo stadio per recuperare alcuni oggetti personali, quando è stato avvicinato da un gruppo di tifosi della formazione emiliana. Ne è nato un diverbio sfociato poi nel clamoroso gesto.