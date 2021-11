Fonseca: “Italiano rappresenta la nuova generazione di allenatori, è tra quelli che mi ha colpito di più in Italia”

Portoghese ma innamorato dell’Italia, Paulo Fonseca è stato chiamato a commentare a Repubblica il crudele sorteggio che impedirà ad una tra la Nazionale azzurra e quella lusitana di partecipare a Qatar 2022. Ed oltre a questo si è espresso anche sul panorama di tecnici presenti in Serie A, citando anche quello della Fiorentina: “Nei miei anni in Italia sono rimasto colpito da alcuni allenatori in particolare, a partire da Sarri e Gasperini, anche se molto diverso da me, e poi da De Zerbi e Italiano, che rappresentano la generazione nuova”.