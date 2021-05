Fonseca: “Mi piacciono l’Italia e il vostro calcio, ho imparato molto. Il futuro…”

Nei giorni scorsi anche il nome di Paulo Fonseca è stato accostato alla panchina della Fiorentina. Il futuro del tecnico portoghese non sarà sicuramente alla Roma, che nella giornata di martedì ha prima ufficializzato il divorzio con l’ex tecnico dello Shakthar a fine stagione e poi annunciato l’arrivo di José Mourinho.

Al termine della partita contro il Manchester United, Fonseca ha parlato così del suo futuro: “Per me è stato un grande piacere essere l’allenatore della Roma, è un grande orgoglio far parte del calcio italiano. Ho imparato molto, quando è così dobbiamo vedere le cose positive, ho imparato molto. È stato difficile ma gratificante. Mi piace essere qui in Italia, mi piace il calcio italiano. Vediamo che opportunità possono nascere”.