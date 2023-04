Fontana: “Il Mondiale e i risultati della Fiorentina hanno messo in luce Amrabat. Su di lui c’è un top club europeo”

Alberto Maria Fontana, procuratore sportivo dell’entourage italiano di Sofyan Amrabat, ha parlato a Radio Sportiva del centrocampista della Fiorentina: “Il Mondiale è stato una vetrina sia per lui sia per il Marocco. A Firenze, dopo un primo anno complicato, è tornato quello di Verona. Quando gioca con qualcuno vicino può sfoggiare le sue migliori qualità”.

E poi ha aggiunto: “Il fatto che la Fiorentina abbia giocato in Europa durante questa stagione, arrivando peraltro alle semifinali di Conference League e alla finale di Coppa Italia, ha messo ancora di più in luce Amrabat. Non a caso è finito nelle mire di un top club europeo”.