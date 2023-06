Fornals: “Non è stata la mia stagione più facile, ma ho fatto il gol che ha mandato il West Ham in finale. Ho vissuto un momento fantastico”

In vista della gara contro la Fiorentina, il centrocampista del West Ham Pablo Fornals è tornato sul momento in cui gli Hammers hanno conquistato la finale di Conference League, grazie a un suo gol. Ecco le sue parole rilasciate al sito ufficiale della UEFA: “Tutti sanno che non è stata la mia stagione più facile, però ho vissuto un momento incredibile. Sono stato molto fortunato a realizzare il gol che ha mandato il club in finale, poi sotto i nostri tifosi… Incredibile”.

E aggiunge: “Qualcosa dentro di me mi ha detto che dovevo segnare quel gol. Ero molto fiducioso, mi son proprio detto ‘preparati perché segnerai’. Ed è successo”.