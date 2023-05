Fornals: “Questo periodo di riposo ci aiuterà i vista della Fiorentina. Quando giochi le finali non hai bisogno di ulteriori motivazioni”

Il centrocampista del West Ham Pablo Fornals ha parlato ai canali ufficiali degli Hammers dopo l’ultima partita di Premier persa contro il Leicester, in vista anche della finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Speriamo che questo periodo di riposo ci possa aiutare, ma penso certamente di sì, dato che negli ultimi mesi abbiamo giocato ogni tre giorni e la maggior parte dei ragazzi ha giocato giovedì-domenica-giovedì-domenica.

Cercheremo di prepararci per la finale ed essere il più pronti possibile. Quando giochi questo tipo di partite, non hai bisogno di alcuna motivazione in più, perché quando puoi vincere una finale da giocatore è incredibile”.