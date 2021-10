Foschi: “Il mancato rinnovo di Vlahovic? Colpa della Federazione e della Uefa, servono nuove regole”

L’ex dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto così a Radio Bruno parlando del tema spinoso dei procuratori, che ovviamente riguarda anche la Fiorentina: “Ognuno ormai fa solo i propri interessi. Il calcio è cambiato troppo, per questo c’è bisogno di nuove regole, quelle di ora sono sbagliate. Se la FIGC lascia passare questi giochetti, allora è un problema. Siamo diventati ridicoli, questo non è più un mondo di passione. La Federazione è ridicola, il resto sono solo discorsi.

Sul caso Vlahovic ha commentato: “È ovvio che abbia rifiutato, chi lo segue fa soldi in questo modo. Il colpevole è chi permette questo. La UEFA dovrebbe mettere mano sulla questione come con la Superlega. Non è possibile che si vada a prendere un calciatore da ragazzino e poi ci sia un simile epilogo. Al vertice ci sono degli incapaci”.