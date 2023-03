Fossi: “Campi Bisenzio era disponibile in caso di bisogno, ma il restyling del Franchi mi piace. Spero che i tempi vengano rispettati”

Il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito allo stadio della Fiorentina: “Il Franchi è patrimonio di tutti noi, che ci siamo cresciuti dentro. Per questo penso che riqualificarlo sia una scelta importante, in tal senso spero che i tempi vengano rispettati. Io non mi sono mai opposto al restyling del Franchi, ho semplicemente detto che in caso di necessità il territorio di Campi Bisenzio era disponibile”.