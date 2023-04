FOTO – Alcuni momenti di tensione tra tifosi polacchi e polizia: il motivo

Ci sono stati alcuni momenti di tensione tra i tifosi del Lech Poznan e la polizia presente in Piazza Indipendenza per scortare il gruppo polacco verso l’Artemio Franchi. Le autorità avevano organizzato delle navette per accompagnare tutti i tifosi verso l’impianto in sicurezza, ma alcuni tifosi hanno rifiutato questa opzione, avviandosi a piedi verso lo stadio.

Il gruppo polacco a quel punto ha creato un corteo che da poco è giunto nei pressi di Campo di Marte, scortato da un nutrito numero di poliziotti. La situazione sembra adesso più tranquilla.