FOTO – Amrabat festeggia la fine del Ramadan alle Cascine. Il centrocampista viola non dovrà più osservare il digiuno

Si è concluso ieri il mese lunare di ramaḍān, periodo in cui le persone di fede musulmana devono osservare il digiuno da cibo e bevande dall’alba al tramonto. Tra di loro anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che ha dovuto seguire una particolare dieta in questo mese per continuare l’attività agonistica. Ormai famosa la sua foto a San Siro, appena tramontato il sole, a bordo campo intento a mangiare una banana proprio per interrompere il digiuno che durava fin dalle ore del giorno.

Amrabat si è recato questa mattina al Parco delle Cascine di Firenze per festeggiare l’Id al-fitr, festività musulmana che coincide con la fine del mese di ramaḍān.