FOTO – Amrabat in posa con un giocatore… del Real Madrid

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, in attesa di conoscere il suo futuro. si gode un periodo di vacanze in Marocco assieme al fratello Nordin. Si parla tanto di Atletico Madrid e della sua voglia di giocare in Liga… e sui social spunta una foto molto particolare.

Nessun indizio di mercato, semplicemente un curioso scatto. I fratelli Amrabat posano con la stellina del Real Madrid Eduardo Camavinga, che Sofyan conosce bene dopo averlo affrontato nella semifinale dell’ultimo Mondiale, Marocco-Francia 0-2.

Di seguito, la foto: