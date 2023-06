FOTO: Amrabat torna in Marocco in attesa di conoscere il suo futuro

Niente nazionale per Sofyan Amrabat, come per ammissione dello stesso CT Regragui. Il centrocampista della Fiorentina è stato però immortalato al Koya Lounge di Marrakech insieme ad un’allegra compagnia.

Il giocatore ha fatto ritorno in patria dopo il viaggio in Spagna per motivi di mercato (su di lui ci sono Barcellona e Atletico Madrid). Il Marocco giocherà stasera contro il Sudafrica, partita valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, ma Amrabat non sarà in campo dopo aver lasciato il ritiro per volare a Madrid. L’addio alla Fiorentina è sempre più vicino.