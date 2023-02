FOTO: Ancelotti e la maglia di Amrabat ricevuta in dono

Visita al centro sportivo dove si allena il Real Madrid, da parte del tecnico del Marocco, Walid Regragui. Il CT della nazionale quarta classificata agli ultimi Mondiali ha portato in dono al prestigioso collega, Carlo Ancelotti, una maglia del Marocco, la numero quattro, quella indossata dal centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Amrabat è stato una sorpresa nella sorpresa perché per un mese, in Qatar, si è espresso a livelli eccelsi, esaltato dallo schieramento messo in campo proprio da Regragui.