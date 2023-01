FOTO – Anche Batistuta saluta Vialli e ricorda il loro incontro: “Grande uomo”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli, ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Chelsea e capo delegazione della Nazionale Italiana. Se ne va un’icona del calcio, italiano e non solo, una figura di riferimento per tanti e un uomo ricordato con tanto affetto.

Tra questi, c’è anche la leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, che ricorda Gianluca Vialli tramite i social, con uno scatto pubblicato su Facebook e Instagram: “Ciao grande uomo“. L’argentino era passato a incontrare lui e il ct Roberto Mancini nello scorso settembre a Coverciano.

Di seguito, la foto: