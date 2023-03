In seguito al sorteggio di Conference League, Antonin Barak ha pubblicato una simpatica storia su Instagram. Il centrocampista della Fiorentina ha postato la foto del suo connazionale Vladimir Smicer intento a estrarre il cartoncino con il nome della squadra viola, abbinandola così al Lech Poznan. Sopra Barak scrive: “Wow… Smicer sa proprio come fare!”. Un modo simpatico per “ringraziare” l’ex giocatore tra le altre del Liverpool per aver portato fortuna alla Fiorentina.