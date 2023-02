FOTO, Castrovilli: “Enorme delusione perché ci aspettavamo di più. Torniamo a Firenze arrabbiati”

Si affida ai social per commentare una sconfitta amara e con gol annullato in extremis, Gaetano Castrovilli:

“Delusione e rammarico sono enormi, anche perché – non nascondiamoci – ci aspettavamo di più. Meritavamo di più. Rientriamo a Firenze arrabbiati e consapevoli che per invertire la rotta, occorre tornare a vincere. Giovedì ci attende un’altra battaglia. Uno per tutti, tutti per uno!”.