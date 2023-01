FOTO: Cerofolini in odore di promozione con la Fiorentina festeggia il compleanno a Capannuccia tra sorrisi e maglie viola

Mezza Fiorentina ha festeggiato il compleanno di Michele Cerofolini, ieri sera, al ristorante La Tommasina a Capannuccia, sulla strada fra Grassina e San Polo. Cerofolini, ormai promosso a vice di Terracciano con Gollini in partenza, ha compiuto 24 anni (è nato ad Arezzo il 4 gennaio 1999).

Il portiere viola da tempo è un frequentatore della Tommasina che, fra le altre, espone anche la sua maglia autografata all’interno del locale. A fare festa con Cerofolini, c’erano i compagni di squadra Mandragora, Sottil (che alla schiacciata della Tommasina dedicò perfino un gol – vedi articolo), Castrovilli e Saponara.

Ecco la foto dei giocatori della Fiorentina:

Per l’occasione Gianni e Paolo Saccomanno, grandi tifosi viola, avevano preparato non una ma due torte: una cheesecake e una crostata di more.

