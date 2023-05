FOTO – Commisso e Barone visitano Napoli: l’omaggio della dirigenza della Fiorentina per Maradona

La Fiorentina fa visita al Napoli campione d’Italia. La città è in festa per la conquista del terzo Scudetto della storia azzurra e oggi festeggerà ancora allo stadio ‘Maradona’ in occasione della partita contro la Viola. Per l’occasione, il presidente Rocco Commisso e il direttore generale Joe Barone hanno voluto cogliere l’occasione per visitare Napoli.

Come si evince da due scatti pubblicati dal profilo Twitter della Fiorentina, i due hanno voluto anche lasciare un omaggio sotto il celebre murales di Diego Armando Maradona: una maglia viola e dei mazzi di fiori.

Di seguito, le foto: