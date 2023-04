FOTO – Commisso monitora i lavori al Viola Park insieme a Barone dopo essere rientrato a Firenze

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato in Italia, a Firenze, in vista delle ultime, cruciali sfide che attendono la sua squadra in questo periodo. Il patron americano domani assisterà al ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese, ma prima ha trovato il tempo per una visita al Viola Park.

Secondo quanto riportato da TGR Rai Toscana, il numero uno del club viola, atterrato questa mattina, si è recato presso il futuro centro sportivo di Bagno Ripoli in compagnia della moglie Catherine e del dg Barone. Inoltre, viene fatto sapere che Commisso non parlerà alla stampa prima dell’importantissima sfida di domani. Ecco lo scatto che lo ritrae oggi al Viola Park: