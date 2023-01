FOTO – Cristiano Ronaldo subito eliminato dalla supercoppa saudita per mano… di un ex Fiorentina

Non è iniziata al meglio l’avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo, nuovo attaccante dell’Al Nassr. Dopo la prima vittoria in campionato, senza gol, è arrivata l’eliminazione dalla Saudi Super Cup, con la sconfitta per 3-0 contro l’Al Ittihad. Tra i giocatori avversari del portoghese, anche un ex Fiorentina: Ahmed Hegazy, difensore egiziano che ha militato nelle fila viola tra il 2012 e il 2015.

L’ex viola ha voluto ricordare su Instagram il successo contro la squadra di CR7, che permette così al suo club di approdare in finale del torneo.