FOTO – Da ora in poi la schiena di Martinez Quarta difficilmente passerà inosservata: il nuovo tatuaggio del difensore viola

Non si può certo definire “sobrio” il nuovo tatuaggio di Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina si è tatuato sulla schiena una vera e propria opera d’arte, raffigurante un leone con tre piccoli leoncini.

Il disegno occupa tutta la schiena del giocatore argentino, che tra l’altro ha già in programma un altro tatuaggio sulla gamba come si legge nei commenti sotto al post del tatuatore. Che dire, se Martinez Quarta si toglierà la maglia dopo un gol da ora in poi non passerà certo inosservato!