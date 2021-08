FOTO – Darko Ristic è a Firenze: rinnovo in vista per Vlahovic?

Nel giorno dell’ufficialità di Torreira, potrebbero esserci altre buone notizie in arrivo per i tifosi della Fiorentina. Il protagonista in tal senso è Dusan Vlahovic, il cui rinnovo del contratto è attesissimo in città dopo la lieta notizia della sua permanenza.

Ebbene pochi minuti fa il suo procuratore Darko Ristic ha postato una storia su Instagram proprio insieme a lui, a Firenze. Che sia l’indizio di un imminente incontro con la Fiorentina affinché Vlahovic firmi, finalmente, il rinnovo di contratto?