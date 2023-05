FOTO: Dopo il saluto della Fiesole, per Venuti arriva una grande emozione in famiglia. L’annuncio della fidanzata Augusta

Ha salutato idealmente i tifosi viola e il Franchi sabato scorso dopo Fiorentina-Roma perché la sua avventura in viola terminerà il prossimo 30 giugno. Per Lorenzo Venuti però c’è anche molto altro e nello specifico un nuovo arrivo in famiglia, come annunciato dalla fidanzata Augusta Iezzi via Instagram:

“Questo è solo l’inizio di una nuova vita 🩵💖 2+1 in arrivo 🌜☀️! Non scrivo altro perché sono emozionata e mi mancano le parole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusta Iezzi (@augustaiezzi)